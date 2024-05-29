OpenAI “宫斗大戏”拼图，前董事会成员回顾阿尔特曼被罢免风波

IT之家 5 月 29 日消息，OpenAI 董事会于 2023 年 11 月 17 日突然把公司联合创始人兼首席执行官萨姆・阿尔特曼（Sam Altman）赶下台，虽然这场“宫斗大戏”以阿尔特曼重返 CEO 岗位暂告段落，但其中内情依然扑朔迷离。

“宫斗大戏”发生之后，很多媒体深挖背后的故事，从不同角度观察，现在前董事会成员海伦・托纳（Helen Toner）分享了新的故事拼图，从她的角度讲述了导致董事会成员不再信任阿尔特曼的事件，以及他最终是如何回归的。IT之家附上视频如下：

隔阂

托纳认为 OpenAI 董事会不再信任阿尔特曼的原因之一，是阿尔特曼没有告知董事会其拥有 OpenAI 创业基金（OpenAI Startup Fund）。

而另一个原因是，董事会认为阿尔特曼“多次”提供了关于公司安全流程的不准确信息。

托纳表示在她发表了一篇激怒首席执行官的研究论文后，她成为了阿尔特曼的攻击目标。她说：“阿尔特曼开始对其他董事会成员撒谎，试图把我挤出董事会”。

两位高管直接向董事会讲述了自己与 Altman 相处的经历，描述了 OpenAI 的有毒氛围，指责阿尔特曼“心理虐待”，并提供了阿尔特曼“在不同情况下撒谎和操纵”的证据，董事会最终采取了行动。

为何解雇如此突然

董事会在决定引入新的 CEO 之后，认为最好的方式就是背着阿尔特曼。

托纳表示：“我们大家都很清楚，只要阿尔特曼有任何苗头认为我们可能会做一些不利于他的事情，他就会使出浑身解数，竭尽所能破坏甚至阻止我们解雇他。”

董事会监管权力被“架空”

托纳以推出 ChatGPT 为例，表示董事会此前没有实质监管公司。OpenAI 于 2022 年 11 月推出 ChatGPT 前，公司董事会事先并不知情，托纳表示是从 X（前推特）平台上得知这条消息的。

恢复阿尔特曼 CEO 职位

托纳认为 OpenAI 董事会之所以最终还是决定恢复阿尔特曼的 CEO 职位，主要有 3 个方面的原因：

员工被裹挟

员工们对事情的发展只有两个选择（抛弃董事会让阿尔特曼复职或眼看着公司被毁掉），由于大家都不希望公司分崩离析，所以都支持另一个选择。

害怕阿尔特曼报复

阿尔特曼会报复他人，害怕与他作对。

阿尔特曼在 OpenAI 之前的业绩

托纳表示去年 11 月“宫斗大戏”之后，很多媒体挖出了阿尔特曼的职业生涯。

他曾经在 Y Combinator 工作过一段时间，相关丑闻已经被掩盖了。

在此之前他还在硅谷初创公司 Loopt 工作，管理团队曾两次上书董事会，要求董事会解雇他，理由是他有所谓的欺骗和混乱行为。

如果你真正看一下他的履历，就会发现他的推荐信并不光彩照人。

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