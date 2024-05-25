消息称索尼“将在 15 天内”公布《宇宙机器人》游戏新作，有望暗示 PS5 Pro 临近

IT之家 5 月 25 日消息，消息源 billbil-kun 今天在 X 平台发帖，声称索尼 SIE 正在开发一款新的《宇宙机器人（Astro Bot）》游戏，该游戏将登陆 PS5 平台，有望在“未来 15 天内公布”。

据介绍，这款新的《宇宙机器人》游戏一部分设定在沙漠环境中，新角色之一是“以机器形式出现的耳廓狐”。

IT之家注意到，索尼《宇宙机器人》游戏通常用于游戏机本身的“技术演示”“硬件上手入门”，例如 2018 年的索尼 PSVR、2020 年的 PS5 游戏机（DualSense 手柄），不过暂不知悉目前这款全新《宇宙机器人》游戏主要用于何种技术演示。

此外，最近有关索尼 PS5 Pro 游戏机的爆料不断，据IT之家此前报道，这款游戏机很可能会在即将到来的索尼 PlayStation Showcase 上亮相，该机代号为“Trinity”，主要改善了光线追踪技术，GPU 最高运行频率为 2.35GHz，配备 16GB GDDR6 RAM，其中数字版（无光驱）机型售价有望低至 500 美元（IT之家备注：当前约 3620 元人民币）。

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