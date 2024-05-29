腾讯游戏宣布上线“一键屏蔽陌生人”功能，还支持一键禁玩禁充、自我账号管理、绿色手机上报

IT之家 5 月 29 日消息，腾讯官方今日宣布，腾讯成长守护平台上线了一个名为“一键屏蔽陌生人”的新功能。据介绍，该功能可以拒绝陌生人的组队、私聊等。目前，《王者荣耀》《和平精英》《元梦之星》《QQ 飞车》已完成防护功能部署。

腾讯表示，该功能与“自我账号管理”、“绿色手机上报”、“一键禁玩禁充”一起，共同组成了腾讯防沉迷“四件套”，将从游戏时长、消费、社交等多个维度，为家长提供个性化防沉迷管理的“工具箱”。

那么，该如何使用这几项功能呢？我们首先需要找到腾讯成长守护小程序，然后绑定家长和孩子的账号，如此即可进行各项功能的管控。

IT之家提醒，国家规定未成年账号只能在，每周五、六、日以及法定假期晚 20 点至 21 点之间登录体验游戏。除以上时段，系统会自动限制账号登录。

如果家长想进一步管理孩子的游戏行为，便可以进入小程序，绑定孩子的账号，不仅可以看到账号玩游戏的详细记录，还可以实现一键禁玩、禁充、屏蔽陌生人。

考虑到部分孩子会通过家长账号玩游戏的做法，我们也可在防沉迷小程序上对自己的账号进行自我管理，限制时长、消费、禁玩。据腾讯官方介绍，截至 2024 年初，自我管理功能已有超 900 多万用户主动使用。

这个时候有的家长会问：家里还有老人、亲人、朋友，孩子会想方设法用他们的账户玩游戏，例如六旬老太通过 17 次人脸后凌晨拿五杀。面对这种情况该怎么办？这时候就需要使用绿色手机上报功能。

举个例子：您有 ABCDEFG 亲戚、朋友，只要邀请他们进行了绿色手机上报，那他们的账号在非未成年人可玩时段登录游戏，将可能触发人脸识别等验证，拒绝验证或验证没通过，这些账号将会被按照未成年人账号处理，限制游戏时长和消费。

为针对孩子购买或者租赁他人的账号进行游戏的做法，腾讯也推出了专门租售号的黑产打击人脸识别策略。

对疑似由黑灰产操作的高风险账号进行识别，触发账号必须在规定时间内，在首次触发人脸识别的游戏和设备上完成验证，否则账号就会受到限制。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。