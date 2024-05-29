奥迪被曝新车刚开七个月路边自燃烧毁，4S 店称只能按三包赔付

IT之家 5 月 29 日消息，据澎湃新闻报道，来自湖北的陈女士近日反映称，2023 年 8 月，她在武汉恒信汉迪汽车销售服务有限公司（以下简称：武汉恒信汉迪 4S 店）全款购入一辆奥迪 A6L 汽车。今年 3 月 3 日，提车仅 7 个月，陈女士的新车停在路边时发生自燃烧毁。

受太平财产保险有限公司武汉分公司委托，相关技术中心对车辆状况进行调查，认定为汽车内部电器故障和配件本身质量缺陷引发的自燃，因此保险公司拒绝赔付，认为质量问题应由厂家来承担责任。

事故发生后，陈女士多次前往涉事 4S 店与售后经理进行交涉，要求赔付原来所购买汽车的顶配型号（2024 款 A6L 55 四驱旗舰），并赔偿相关精神损失费用，遭到对方拒绝。

武汉恒信汉迪 4S 店售后经理金先生说，相关车辆自燃属于个案，是自家 4S 店近五六年的第一例事故，因此按单个案例来处理，依照三包政策进行退车或换车两种方案解决。

目前，陈女士并未同意奥迪厂家以上两种解决方案，双方暂未达成一致。IT之家注意到，报道提到 4S 店称给了陈女士一台 A6 的代步车，目前陈女士仍在使用。

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