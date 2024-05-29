TrendForce：均价上涨，2024 年一季度 NAND Flash 产业营收环比增长 28.1%

IT之家 5 月 29 日消息，TrendForce 集邦咨询研究显示，由于 AI 服务器从二月起大量采用企业级（Enterprise） SSD，以及 PC、智能手机厂商应对价格上涨、持续提高库存，2024 年一季度 NAND Flash 营收环比增长 28.1%，达 147.1 亿美元（IT之家备注：当前约 1066.47 亿元人民币）。
三星一季度营收环比增长 28.6%，达 54 亿美元，稳居市场首位。受益于企业级 SSD 出货量增加，以及 NAND Flash 价格上涨，下一季度仍可能实现 20% 以上增长。
SK 集团（包含 SK 海力士和 Solidigm）一季度营收环比增长 31.9%，达 32.7 亿美元。由于 Solidigm 独有的 Floating Gate QLC 技术，大容量企业级 SSD 订单持续增长。
铠侠由于受到去年四季度减产策略影响，一季度出货量仅环比增长 7%，但受益于 NAND Flash 均价上涨，带动一季度营收环比增长 26.3%，达 18.2 亿美元。
本季度美光超越西部数据，位居第四名。主要是因为美光 2023 年四季度价格及出货量低于预期，一季度营收环比增长 51.2%，达 17.2 亿美元。
西部数据由于零售市场需求自今年二月起明显萎缩，影响出货量，一季度营收仅环比增长 2.4%，达 17.1 亿美元。
TrendForce 预测，受益于大容量企业级 SSD 订单翻倍，带动二季度 NAND Flash 产品均价上涨 15%，二季度 NAND Flash 营收有机会再增长近一成。
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