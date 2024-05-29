购车补贴“审核失败”，阿维塔车主质疑 4S 店诱导购车

IT之家 5 月 29 日消息，如今各大车企价格混战，国家和地方也出台了相应的补贴措施。然而，近日有阿维塔车主质疑 4S 店诱导购车，本是购车补贴的好事却成为一场纷争。

据中国消费者报报道，近日，四川成都数十名阿维塔车主因申领成都市高新区的购车补贴失败而感到烦恼，有的车主已经投诉维权，购车发票与参与活动公司名称不一致，阿维塔车主拿不到购车补贴。

报道称，四川成都高新区政府推出新能源车购车补贴，然而开票的是阿维塔成都高新区分公司，参加补贴活动的却是四川城市车辆公司。

四川城市车辆公司负责阿维塔售后的负责人魏先生表示：“成都高新区的购车奖励政策规定，销售主体必须是高新区的企业，四川城市车辆公司属于高新区的企业，要申领购车补贴，发票主体肯定必须是四川城市车辆公司。阿维塔既然走直营模式，四川城市车辆公司没有阿维塔的销售授权，开的发票肯定是阿维塔公司的。不存在什么欺诈，这是一个正常的现象。”

IT之家查询“成都高新”公众号发现，该活动的参与企业中确实标有“四川省城市车辆置业有限责任公司”，经营品牌也确实写有“阿维塔”。该活动采用“先购买，后奖励”形式进行，总预算 3000 万元，奖励名额不超过 6140 台次，按照 5 档划分，每台车奖励 1500 元 - 10000 元不等。

对此，阿维塔官方暂未给出回应。此前有消息称，阿维塔将全面转型经销商渠道模式，原有直营员工可以选择加入经销商，继续在新的经营模式下工作。

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