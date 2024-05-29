开源鸿蒙 OpenHarmony 设备统一互联技术标准正式发布

IT之家 5 月 29 日消息，IT之家从开源鸿蒙公众号获悉，5 月 25 日，OpenHarmony 开发者大会 2024 在深圳举办。由华为终端有限公司、中国科学院软件研究所等 15 家生态伙伴共同制定的《OpenHarmony 设备统一互联技术标准》正式发布。

OpenHarmony 开源三年多以来，覆盖了教育、金融、交通、政务、医疗、航空等多个行业产品，已经成为智能终端领域发展速度最快的开源操作系统。

2023 年 11 月，OpenHarmony 项目群生态委员会成员达成了共建设备统一互联技术底座的产业共识，此后于 2024 年第一季度联合成立了“设备统一互联技术标准筹备组”，并启动相关标准研究工作。

《OpenHarmony 设备统一互联技术标准》为教育、金融、交通、政务、医疗、航空等行业形成统一互联互通提供了基础标准参考，进一步推动 OpenHarmony 生态在行业领域的发展。

物模型用于支撑千行百业各类设备的能力特征建模表达，是互联互通技术中最核心的部分，OpenHarmony 设备统一互联技术标准对物模型的设计，定义了三个最基本原则，即普适性、模块化和可扩展。

最初的模型能够保证设备基本操作互联互通，比如开关、状态、设备信息等共性服务和操作。该模型会随着 OpenHarmony 互联业务不断生长和演进，基于厂家诉求不断迭代和扩大基础互联范围，围绕商业项目落地达成全量互联互通目标。

除了统一物模型，该标准还定义了一系列其他标准，主要包括接入与控制接口、投屏、文件分享、符合性测试规范等标准。

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