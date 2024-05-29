一箭 4 星！谷神星一号海射型遥二火箭（新浪微博号）成功发射，用于天启低轨通信卫星组网

IT之家 5 月 29 日消息，星河动力航天官宣，北京时间 2024 年 5 月 29 日 16 时 12 分，我国太原卫星发射中心在山东附近海域成功发射谷神星一号海射型遥二运载火箭，搭载发射的天启星座 25 星~28 星顺利进入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。此次任务是谷神星一号运载火箭的第 12 次飞行。

博主 @航天小报 透露，本次发射是我国首次在山东省日照市近海实施海上卫星发射任务，火箭名称为“新浪微博号”，火箭上还有新浪微博的涂装。

“天启星座”是国内获得卫星通信频率许可证并组网运营的商业低轨道小卫星通信星座，建成后将实现全球覆盖，可满足政府、行业、个人等应用方向的海量数据广域采集需求，并能够提供低成本化的物联网信息服务，已应用于林业、农业、应急、旅游、水利、电力、石油、海洋、生态环境、智慧城市等行业以及数字经济场景，正在向手机、汽车、对讲机、穿戴设备、应急包等 ToC 类消费级电子产品直连卫星市场迈进。

“天启星座”25 星至 28 星为天启星座的组网星，可提供全球准实时短数据传输服务，从 2018 年首颗卫星发射运营以来，国电高科已成功部署并运营 25 颗天启低轨卫星物联网卫星。

IT之家查询获悉，“谷神星一号”为星河动力航天公司抓总研制的四级小型运载火箭，一、二、三级采用固体动力，四级采用轨控和姿控一体化液体动力。该箭长约 20 米，直径 1.4 米，起飞质量约 33 吨，起飞推力 60 吨，其近地轨道（LEO）运力 400 千克，500 千米太阳同步轨道（SSO）最大运力 300 千克，700 千米 SSO 运力 270 千克。

目前，该箭已实现海上和陆上通用发射，是我国继“长十一”之后第二型达成这一目标的运载火箭，这对于执行高频次、高密度发射具有重要意义。此外，“谷神星一号”是我国发射次数最多、成功次数最多的民营商业运载火箭。

星河动力航天还宣布，将于近期择机实施“谷神星一号海射型（遥三）”商业运载火箭发射任务，任务代号：How Far I'll Go。

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