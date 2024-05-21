马斯克：SpaceX 今年将把全球 90% 以上有效载荷送入轨道

IT之家 5 月 21 日消息，亿万富翁埃隆・马斯克周二表示，今年晚些时候，SpaceX 可能会将全球超过 90% 的有效载荷送入轨道。

马斯克是在回应分析公司 Bryce Tech 的一份报告。该报告称，SpaceX 在第一季度发射了约 429125 公斤的航天器，其次是中国航天科技集团，为 29426 公斤，而 SpaceX 的美国竞争对手联合发射联盟（ULA）仅发射了 1285 公斤。

这位特斯拉和 SpaceX 的 CEO 还指出，一旦其庞大的星舰 (Starship) 飞船投入使用，这一比例可能会进一步增加到“超过 99%”。

“今年晚些时候，SpaceX 可能会将全球超过 90% 的有效载荷送入轨道。一旦星舰实现高频次发射，这一比例可能会达到 99% 以上，”马斯克在 X 上写道，“这必须实现，否则我们无法在火星上建造城市，也无法在月球上建立基地。我们几乎没有申请专利，因此竞争对手可以自由抄袭我们。”

IT之家注意到，马斯克最近宣布，星舰飞船的第四次试飞将在“大约 2 周内”进行。“首要目标是克服再入大气层时的最大热负荷。值得注意的是，还没有人成功制造过完全可重复使用的隔热罩，”他指出，“航天飞机需要 6 个月的返修工作。”

去年，马斯克为 SpaceX 设定了将全球 80% 以上有效载荷送入轨道的目标。该公司去年完成了 96 次发射，计划今年完成 144 次。

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