SpaceX 星舰蓄势待发，已完成第四次飞行发射演练

IT之家 5 月 21 日消息，SpaceX 7 小时前通过官方 X 账号发布推文，表示星舰 29（Starship 29）已经完成湿式彩排（Wet Dress Rehearsal），目前只等待美国联邦航空局（FAA）审批，敲定最终发射日期。

IT之家 5 月 17 日报道，SpaceX 已经将星舰 29（Starship 29）架设在超级重型助推器 11（Super Heavy Booster 11）之上，而在今天的测试中，给两枚火箭加满推进剂，已经评估它们在飞行前的性能。

SpaceX 通过这些测试，认证火箭的多个系统，确保它们能够承受飞行当天的高推进剂压力。

在今天的加注测试中，推进剂装载的最初迹象出现在得克萨斯州当地时间上午 9 点前 15 分钟，火箭上开始出现明显的霜冻特征。在凝结之前，SpaceX 已经开始从加注管线和其他设备中排出推进剂。

这些测试完成后，SpaceX 可能会拆除这两枚火箭的堆叠，并可能将它们运回生产基地进行最后的准备工作。

SpaceX 星舰此前已经进行了三次试飞活动。

第一次试飞中，失败原因是由于星舰和推进器未能分离，在升空不到四分钟后 SpaceX 引爆了火箭。

第二次试飞中，星舰在飞行约 2 分钟 40 秒后成功与超级重型助推器分离，但超级重型助推器随后在空中发生巨大爆炸。

第三次试飞于北京时间 3 月 14 日举行，试验火箭从得州博卡奇卡的星际基地发射升空，比前两次飞得更高更快，也是第一次达到轨道速度。

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