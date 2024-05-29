特斯拉“新鲶鱼”来了：巨型充电宝工厂开建，一台可充满 65 辆 Model 3

明年第一季度投产

作者｜楚门

编辑｜秦章勇

上海迎来第二座特斯拉超级工厂。

5 月 24 日，特斯拉储能工厂正式开工，这是特斯拉在海外的首个储能超级工厂。

并且刚开工就收获了订单，临港集团与特斯拉完成了中国首批超大型电化学商用储能系统 Megapack 的签约。

这个背景是，特斯拉中国市场销量下滑明显，刚过去的 4 月同比下滑 18%，这意味着降价并未有效提高销量。与此同时，特斯拉在欧洲市场也遭遇滑铁卢，4 月份欧洲市场跌至 15 个月以来新低。

不管是美国本土还是海外市场，马斯克都急需找一个新的增长曲线，而储能成了特斯拉的关键一跃。

当年曾负责上海超级工厂建立的特斯拉高级副总裁朱晓彤也出席了开工仪式，这是朱晓彤回国后的首次正式公开露面，同样现身活动现场的还有特斯拉公司副总裁陶琳。

这足以说明特斯拉对新工厂的重视，在纯电车赛道狂奔之后，特斯拉又打算在储能领域充当鲶鱼了。

01、上海两座超级工厂相邻

作为特斯拉在海外的首个储能超级工厂，特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉全球第七个超级工厂，主要负责特斯拉储能业务的产品 —— 超大型电化学商用储能系统 Megapack 的生产。

储能工厂总占地面积约 20 万平方米，和特斯拉超级工厂仅有一河之隔，预计在 2025 年第一季度投产，年产能将达 1 万台，储能规模近 40 吉瓦时（1 吉瓦时 = 1000 兆瓦时），产品将供应全球市场。

就在开工当天，特斯拉上海储能工厂就收获了第一笔订单，来自上海临港集团，中国首批 Megapack 产品生产完成后，将主要用于临港新片区的数据中心。

现在动工，明年一季度就投产，甚至都没用一年时间。这么来看，储能工厂的速度和当年特斯拉上海超级工厂有得一拼。特斯拉能源和充电业务高级总监麦克・斯耐德（Mike Snyder）表示，能在如此短时间就正式开工建设，要感谢上海和临港政府的持续大力支持。

2023 年 4 月 9 日，特斯拉储能超级工厂项目正式官宣落地上海临港新区，今年 5 月 13 日，特斯拉上海储能超级工厂建设项目完成施工许可证核发。

上海储能工厂原计划定于去年第三季度破土动工，今年第二季度开始生产，如今时间略有延后，但速度依然非常快。

朱晓彤表示，特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉入华十年来，继上海超级工厂之后，在中国的又一大型投资项目。

随着上海储能超级工厂的破土动工，上海也成为了全球唯一一个拥有两座特斯拉超级工厂的城市。

朱晓彤现身上海储能工厂的开工仪式，也意味着马斯克再次把工厂建设的重任交给了朱晓彤。当年特斯拉上海超级工厂，不论是建设速度、开工速度，还是生产和交付速度，都创造了业界神话，彼时作为副总裁的朱晓彤可谓是功不可没。

去年 4 月，在特斯拉工作了 9 年的朱晓彤正式跻身特斯拉全球管理层，成为了特斯拉全球四大高管之一，升任特斯拉汽车业务高级副总裁一职。

随后朱晓彤的常驻地变为美国，负责特斯拉的全球生产业务以及北美和欧洲的销售业务，本月初，曾网传朱晓彤将在特斯拉全球大裁员时期回归中国业务“救火”，重新担任副总裁职位。

如今看来，朱晓彤回国的工作重心十有八九就是特斯拉上海储能超级工厂的建立，这同时也说明了马斯克对上海储能工厂的重视。

毕竟，上海对特斯拉乃至马斯克本人都太重要了，中国市场是特斯拉当下仅次于美国的第二大市场，同时特斯拉上海超级工厂也是其全球产能最高的工厂，仅用三年时间就达成了 100 万辆下线成就。

如今再度选择在上海建立储能超级工厂，或许正是马斯克和特斯拉多方考虑后的最佳选择。

02、开启宏图第三篇章

和其他车企不同，特斯拉的 Slogan 是加速世界向可持续能源转变 ，这也意味着汽车只是完成梦想的第一步。

就像苹果的“晕轮效应”一样，特斯拉借助电动汽车业务的快速增长，开始在整个能源战略上狂飙突进。

去年 3 月，马斯克野心勃勃地公布了宏图计划第三篇章，目的是为了彻底消灭化石能源，其中最重要的就是储能。

目前特斯拉的储能产品包括家庭储能产品 Powerwall、商业储能产品 Powerpack 和超大型 储能电池组 Megapack 等。

这些储能产品的一个共同特点是，可以对能源进行“加工和再分配”。

比如 Megapack 是一种专为电网使用而设计的固定式储能产品，也是特斯拉最大的固定式储能产品，不仅仅是一个大型的磷酸铁锂电池组，还集成了电缆、电气系统、热管理系统等部件。

其功率输出高达 1.5 兆瓦（MW），这种高功率输出能力，可以让 Megapack 在电网的需求和供应变化中迅速反应。

而且 Megapack 还有很多应用场景，可以与可再生能源系统（比如太阳能和风能）结合使用，实现能源的高效分配和利用，也可以作为一个发电站，连接用电设施。

特斯拉已经在百事位于加州的工厂内，安装多个超级充电桩（Megacharger）为特斯拉 Simi 卡车充电，最高充电功率可飙升至 750 千瓦，这些充电桩就与特斯拉 Megapack 相连。

具体来看，Megapack 每台机组可存储超过 3.9 兆瓦时的能源，足以满足 3600 户家庭 1 小时的用电需求，或能够驱动 65 台 Model 3 后轮驱动版满电行驶。

此外，Megapack 的设计不仅仅局限于作为一个锂电池组，它代表了一种高度集成的能源存储系统，一体化的设计可以保证快速安装，从某种意义上来说，只要地方够大，Megapack 可以无限扩容。

03、储能规模迅速扩大

在 2022 年的财报会议上，马斯克表示推进可持续能源未来的三大支柱分别是电动车、太阳能 / 风能和固定储能。Megapack 在这三大支柱中占据重要位置，随着 Megapack 产能提升，预计其增长速度将超过电动车产能。

目前储能已经成为特斯拉增长速度最快的业务之一，据特斯拉官方，其商业储能产品，装机遍布超过全球 65 个国家，在超过 1500 个站点实现了数十亿小时的安全运行。

财报显示，2023 年特斯拉的储能装机总量达到了 14.7 吉瓦时，是 2022 年的两倍以上。

能源发电与存储业务的利润在 2023 年更是几乎翻了四倍，服务和其他业务的毛利则从 2019 年的负 5 亿美元增加到 2023 年的 5 亿美元。

2023 年，特斯拉全年共计营收 967.73 亿美元（约 6922 亿元人民币），其中核心业务汽车板块的营收为 824.19 亿美元，占总营收的 85%，而销售太阳能发电和储能系统的特斯拉能源部门，2023 年收入增长 54%，贡献了 60.4 亿美元的营收。

虽然占比较小，但增长速度很快，特斯拉方面曾透露，在今年，储能业务的部署和营收增速或将会超过汽车业务。

一直以来，马斯克都坚称特斯拉不只是一家汽车制造商，而特斯拉涉及的领域也非常广泛，从电动车、自动驾驶、人形机器人到 Robotaxi、充电和储能等等，特斯拉想要的，是打造一套完整的可持续能源解决方案，并实现商业闭环。

今年第一季度，特斯拉能源发电和储能业务的收入也创下历史新高，同比增长 7%，毛利润同比增长 140%，利润率达高 24.6%，远超汽车。

在财报电话上，马斯克再次表示，特斯拉储能业务的增长速度将远远快于汽车业务。毫无疑问，未来能源和储能业务持续成长为特斯拉的核心板块。

与此同时，储能市场还有广阔天地。彭博社预测，2030 年，全球储能电池的市场需求将达到 1000GWh，市场规模达 1.2 万亿美元。

目前储能市场正处于快速发展期，随着可再生能源的广泛采用和对电网稳定性需求增加，储能市场势必会迎来大爆发。

到时候，特斯拉又可以躺着数钱了？

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：楚门

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