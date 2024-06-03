特斯拉因美国召回事件更改刹车和驻车指示灯图标，加拿大要求改回

IT之家 6 月 3 日消息，加拿大交通运输部要求特斯拉在其车辆上将刹车和驻车指示灯改回图标形式。此前，特斯拉因美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的召回要求，通过软件更新将这些指示灯的图标改成了文字。

IT之家注意到，今年 2 月，NHTSA 要求特斯拉将原本的“刹车”“驻车” 和 “ABS”指示灯图标改为文字，特斯拉通过 OTA 软件更新进行了修复。随后，加拿大交通运输部在上个月也发布了召回通知，要求部分特斯拉车辆将更新后的文字指示灯改回图标形式，以符合加拿大的法规。

与美国一样，许多基于软件的召回问题可以通过特斯拉的 OTA 更新解决。此次事件中，特斯拉也已经发布了新的 OTA 更新来解决该问题。加拿大交通运输部表示，对于安装了特斯拉 2024.3.25 版、2024.14.5 版或更高版本的软件的车主，无需进一步采取任何措施。

“虽然安全性风险较低，但加拿大法规要求视觉警告使用通用符号而非文字，以避免驾驶员混淆，”该机构在召回通知中写道。

许多特斯拉车主，包括首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在内，都呼吁安全监管机构改变针对可以通过 OTA 更新修复而非需要维修技师处理的召回事件的措辞。NHTSA 对此回应称，这些问题仍然会带来安全风险，因此需要正式召回，无论它们是通过软件更新还是其他方式修复。

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