特斯拉 × 百度地图 V20 实测视频公布：3D 车道导航上车，红绿灯倒计时更醒目

IT之家 6 月 3 日消息，百度地图 V20 于今年 4 月首次对外亮相，并宣布即将登陆特斯拉、华为智能座舱、极越，号称“成为 3 亿车的标配”。今日，百度地图公布特斯拉实测 V20 版本的视频。

从视频中可以看到，百度地图 V20 可以在特斯拉车机上实现 3D 车道导航、摄像头提醒、压线提醒、公交车道提醒、超速提醒、路口实景导航等，红绿灯倒计时更醒目，最终功能实现以实际上线为准。

根据此前官方披露的消息，百度地图 V20 共推出四大版本：

基础版：不定制，免费升级；

3D 领先版：所有智能汽车标配，车机导航一步超越新势力；

3D 旗舰版：8295 芯片车型顶配；

SR 智驾版：城市高阶智驾车型顶配。

其中，百度地图 V20 3D 领先版和旗舰版，以及 SR 智驾版，不仅支持 iOS 和安卓，还支持 Linux、QNX、鸿蒙等系统。

特斯拉 × 百度地图 V20 原本定于今年 5 月上线，但是特斯拉车主目前仍未体验到。关于该应用的具体上线时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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