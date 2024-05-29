一代传奇落幕，再见了迈锐宝

近日，通用汽车宣布，旗下雪佛兰品牌的经典车型迈锐宝，将于 2024 年 11 月正式停产，正式退出历史舞台。

作为陪伴无数老车主的一代神车，迈锐宝与车主们建立了深厚的感情联系，但现如今，传奇也迎来了落幕。

其实对于神车停产这件事并不令人意外，此前笔者就曾写过停产合资神车系列中的桑塔纳和福克斯，它们同样是许多老车主的回忆，与车主们一同越过充满挑战的道路，听过耳边呼啸而过的风声，共同探索生命的旅程。

如今，雪佛兰迈锐宝的停产，除了令人有些许惋惜，更多的还是引发人们对众多合资神车未来的担忧。

美系 B 级车性价比之王，从传奇到落幕

在雪佛兰的官网上，在售的 8 款车型中依然有雪佛兰迈锐宝 XL 的身影，并且还配有“九代传承，青出于蓝”的文字，也可以看出这款车深厚的底蕴。

1964 年，是雪佛兰迈锐宝诞生的年份，当时雪佛兰意在打造一款能肩负雪佛兰“全球战略”使命的中高级旗舰车型，并且采用了美国加州著名的旅游圣地 Malibu 海滩命名，也就是后来的迈锐宝（Malibu）。在最初的几代里，车系的名字还叫做 Chevelle，迈锐宝是其高端型号的命名，软顶敞篷、大马力发动机成了它的招牌配置，直到第四代开始，这种情况才发生改变。

在第四代开始，雪佛兰将迈锐宝推向了大众化市场，由于迈锐宝的名字十分受欢迎，迈锐宝也正式取代了 Chevelle，真正属于迈锐宝的时代，也正是由此刻开始。

第四代的迈锐宝拥有低油耗、高操控性、大空间等等属性，虽然不再拥有软顶敞篷和大马力发动机，但是对于大众化市场来说，前者显然更有魅力，并且在价格方面，第四代迈锐宝也十分亲民，因此它一出世就成了市面上的畅销车型。

而迈锐宝正式进入中国，则要追溯到 2012 年。在 2011 年，第八代迈锐宝作为通用的全球战略车型亮相上海车展，并在消费者中引发了强烈的反响。

在消费者群体中有这样一句话，“D 丝装 X 有三宝，索八 K5 迈锐宝”，这虽然只是一句调侃式的顺口溜，但也说明了迈锐宝的影响力。

在早先的汽车市场，汽车还是个稀罕物，大多数人都是选择步行或者自行车的方式出行，就算是在有车一族中，车主们也大多以捷达、花冠、福克斯等小型车为主，能开上中型车的都是十分有实力的人。

而八代索纳塔、起亚 K5 和迈锐宝却是中型车中价格相对便宜的车型，尤其是迈锐宝，几乎是当时的美系 B 级车性价比之王，因此传着传着就有了这句顺口溜。

不过笔者认为，这种说法存在一定的偏差，因为当时与现在的时代不同，在那个年代汽车还不如现在普及，而现如今的汽车市场价格极度内卷，价格战也如火如荼，所以以中型车的配置却有着便宜的价格，这三款车完全就是中型车性价比的代名词。由此看来，这句调侃反而是证明了“索八 K5 迈锐宝”的高性价比优势。

到了 2015 年，第九代迈锐宝在纽约车展上正式发布，之后正式引入国内，并且有了新的名字 —— 迈锐宝 XL，也就是现在雪佛兰官网上售卖的车型。而这一代车型同样极具性价比，根据某汽车网站的信息来看，1.5T 锐动版车型的经销商参考价仅为 11.09 万元起，2.0T 版本的车型经销商参考价也仅为 13.09 万-15.49 万元之间，对于一款中型轿车来说，价格实在是亲民。

既然如此，那迈锐宝为何又会走向停产的结局呢？

销量暴跌，合资神车的未来在哪儿

销量，不仅是车企的风向标，也是一款车型的立命之本。

根据某平台统计的数据来看，在 2023 年，迈锐宝 XL 的销量为 15039 辆，而到了今年前四个月却只有 1653 辆，数据相当惨淡，这与其全球累销一千万的光环实在是有点不搭，这不仅是迈锐宝的痛，也是很多合资神车正在走的路。

要知道，由于中国汽车工业起步较晚，因此早期的中国汽车市场，几乎被外资车型所垄断，德系、日系、美系、韩系、法系、其他欧系等车型才是市场上的主流车型，自主品牌的份额相当惨淡，然而这种情况却在近年来发生了变化。

根据乘联会发布的数据，2023 年 5 月时自主品牌的份额已经达到了 54.8%，已经彻底打破了外资车型的垄断，实现了弯道超车，到了刚刚过去的 2024 年 4 月，自主品牌份额更是达到了惊人的 64.1%，并且还呈现出极强的增长趋势。

再看看外资车型的份额，德系车型拥有最大的市场份额，在 2023 年 5 月-2024 年 4 月期间，份额从 17.7% 下滑到 15.4%，而日系车型已经从 2023 年 5 月的 15% 下降到 2024 年 4 月的 11%，美系则是从 2023 年 5 月的 9.7% 下滑到了 2024 年 4 月的 6.8%，其余的法系、韩系、其他欧系更是十分惨淡。

造成这一现状的原因主要有两个。首先就是新能源汽车时代的到来。要知道，近年来我国大力发展新能源汽车，许多自主品牌更是将其视为了弯道超车的良机，开启激进的新能源转型，而外资车企在新能源转型上相对较为落后，因此在新能源汽车逐渐成为主流的中国市场中，自然也就越来越不受欢迎。

在 2024 年 4 月，我国新能源汽车的零售渗透率超过 50%，已经超过了燃油车的份额，到了 2024 年 5 月第三周（13 日-19 日），我国新能源汽车上险量已达 16.8 万辆，新能源终端上险渗透率也首次突破 50%，上险量正式超过燃油车，种种迹象都在表明，未来的中国汽车市场，都将是新能源汽车的天下。

第二个原因则是新能源汽车在体验上也与油车有着根本的差距，主要体现在快、省、静、顺等方面，无论是零百加速、经济性、静谧性，以及电车独有的平顺性，都为消费者带来了独特的体验，这也是很多人选择新能源汽车的原因。

此外，还有最重要的一点，那就是自主品牌的新能源车实在是太卷了，卷配置、卷价格，这无疑让价格趋近于稳定的合资神车们措手不及，只能跟着卷价格，十分被动，而一旦开始卷价格，盈利情况必然受损，陷入难以挣脱的恶性循环，在充满迷雾的路上越走越迷茫。

尾声

此前笔者就曾写过停产合资神车系列中的桑塔纳和福克斯，如今迈锐宝也即将加入停产神车阵营，成为时代的眼泪，虽然不知道国内的迈锐宝 XL 是否会受到影响而停产，但从前文提到的销量来看，似乎也在预示着这款神车的命运。

桑塔纳、福克斯也好，迈锐宝也罢，从传奇走向落幕，从辉煌走向低谷，这似乎是许多神车无法逃避的结局，毕竟时代发生改变，总有些东西要留在过去。

而现如今，自主新能源汽车仍在持续发力，神车的落幕或许仅仅只是个开始。

本文来自微信公众号：汽车通讯社 （ID：automobile-news），作者：程煜

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