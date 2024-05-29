保时捷首款混动 911 并未搭载下一代苹果 CarPlay，无法控制车辆核心功能

IT之家 5 月 29 日消息，保时捷昨日发布了其首款混合动力 911 车型 ——2025 款保时捷 911 Carrera GTS。该车 2.9 秒即可从静止加速到 60 英里 / 小时，最高时速可达 194 英里 / 小时。

新车内饰也迎来了一些科技升级，包括一个 12.6 英寸曲面显示屏的全液晶仪表盘，现在可以显示来自 CarPlay 的信息，保时捷称将 CarPlay“更深度地集成到了车辆之中”。

然而，保时捷并未使用苹果在 2022 年发布的下一代无线 CarPlay 系统，尽管保时捷和阿斯顿・马丁都曾表示将率先搭载这一系统。保时捷发言人 Frank Weissman 告诉 The Verge 网站，“新车的这套系统类似于我们最新款 Cayenne、Panamera 和电动 Macan 车型上引入的系统”。

在这些车型上，CarPlay 可以将信息显示在数字仪表盘中，但并不能控制核心功能（例如里程表或空调）的层面。Weissman 还确认，该车将提供 Android Auto 连接功能。

IT之家注意到，早在 2022 年的 WWDC 大会上，苹果就宣布计划“重新定义 CarPlay 体验”。下一代 CarPlay 将允许苹果用户界面接管整个信息娱乐系统，甚至包括核心仪表盘。用户可以直接在仪表盘上查看车速、燃油量、温度等信息，并能通过 CarPlay 控制收音机或调整空调等功能。

当时，苹果表示这项功能将在 2023 年底率先应用于新款车型，保时捷和阿斯顿・马丁被列为首批采用的厂商。然而，此后相关进展甚微。目前，还没有汽车搭载完整的下一代 CarPlay 体验。

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