满足 AI“电老虎”需求，英飞凌正开发 12kW 超高功率服务器电源

IT之家 5 月 29 日消息，英飞凌近日公布了新的数据中心电源路线图，计划推出 8kW 和 12kW 的超高功率服务器电源解决方案，以满足 AI 服务器对电力的强劲需求。

▲ 英飞凌 8kW 电源渲染图

相较于传统服务器，AI 服务器峰值功率更高、高负载工作时间更长，同时 AI 数据中心的规模也更大。这对 AI 行业电力供应的全环节都带来了巨大挑战。

根据IT之家以往报道，马斯克就曾预测变压器将成为芯片后的下一个 AI 产业产能缺口；而微软等大型科技企业已开始探索采用核反应堆直接为 AI 数据中心供能。

英飞凌将推出的两款服务器电源则将从服务器端满足 AI 芯片的需求，简化 AI 服务器的供电设计。

这两款电源均将混合使用硅、氮化镓、碳化硅三类晶体管开关，以实现 100 W / in³ 的高功率密度和 97.5% 的高转换效率。

根据英飞凌官网提供的信息，REF_8KW_HFHD_PSU 将采用全数字控制交错式无桥图腾柱 PFC 搭配全桥 GaN LLC 的电路设计，于 2025 年一季度上市。

而未来更高功率的 12kW 电源则将采用双 6kW 模块组合设计，支持全数字控制。

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