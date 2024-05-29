《极限竞速：地平线》核心成员开发，亚马逊游戏宣布发行 Maverick Games 的叙事主导开放世界赛车游戏

IT之家 5 月 29 日消息，亚马逊游戏宣布与 Maverick Games 达成协议，发行一款 3A 级、叙事主导的跨平台开放世界赛车游戏，将登陆 PC、PlayStation 5 与 Xbox Series X|S 平台。

据介绍，Maverick Games 在 2022 年由几位《极限竞速：地平线》系列背后的核心团队成员创立，包括前 Playground Games 创意总监 Mike Brown。

IT之家注意到，目前 Maverick Games 由 Mike Brown 领导，共有 62 名员工，核心团队还包括：

编剧：Jamie Brittain（英剧《皮囊》）

执行制作人：Tom Butcher（《极限竞速：地平线》系列、《F1 All-Stars》）

CTO：Matt Craven（《极限竞速：地平线》系列、《GRID》、《尘埃》）

内容总监：Careth Harwood（《极限竞速：地平线》系列、《神鬼寓言》重启）

音频总监：Fraser Strachan（《极限竞速：地平线》系列)

艺术总监：Ben Penrose（《极限竞速：地平线》系列、《神鬼寓言》重启）

视觉设计总监：Elly Marshall（《极限竞速：地平线 3》、《正当防卫 3》、《尘埃》）

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