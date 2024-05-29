深蓝 G318 粉色官图发布，6 月上市交付

IT之家 5 月 29 日消息，深蓝汽车今日发布了深蓝 G318 全新车身配色的官方图片，该车采用了粉色为主题色。深蓝 G318 将于 6 月上市并交付，搭载新蓝鲸 1.5T 增程动力系统，提供单电机、双电机四驱版本。

IT之家注意到，深蓝 G318 外观采用时下流行的“方盒子”造型，车长 4915/4998mm、宽 1985mm、高 1885/1960mm，轴距 2880mm，整备质量 2360kg。车辆接近角 / 离去角分别为 27 度、31 度，纵向通过角 27.3 度，空悬最高时离地间隙可达 240 毫米，同时动力电池的离地高度为 278-348 毫米（默认 318 毫米）。

座舱方面，该车配备 12.3 英寸仪表屏 + 14.6 英寸中控屏设计，电子挡杆采用了飞船推拉杆的设计；同时支持“ET 全地形模式”，包括 5 种日常模式（经济 \ 舒适 \ 运动 \ 专属 \ 自定义）和 5 种地形模式（雪地 \ 泥地 \ 沙地 \ 崎岖 \ 涉水）。

动力方面，深蓝 G318 将搭载长安汽车近期发布的新蓝鲸增程系统，从申报信息看，深蓝 G318 配备 1.5T 发动机作为增程器，提供单电机、双电机版本，单电机车型驱动电机最大功率 185 千瓦；双电机车型前、后驱动电机最大功率分别为 131 千瓦、185 千瓦，系统综合最大功率达到 316 千瓦，预计将提供容量为 18.99 千瓦时、35.07 千瓦时两种电池组，纯电续航里程暂未公布。据悉，深蓝 G318 高配车型支持魔毯 + 空气悬架 + CDC 底盘，可实现减速带扫描、自适应悬架软硬调节、悬架高低可调等。

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