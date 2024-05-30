固态电池加持，智己 L6 Max 光年版车型预计 10 月开启交付

IT之家 5 月 30 日消息，智己汽车日前发布“智己 L6 用户问答 Vol.3”，针对外界关心的问题进行了解读。

IT之家附原文如下：

配置单上写的一个 800V 平台一个准 900V 平台具体区别在哪里？

800V 平台的配置是 83kWh 三元锂电池包，最高充电电压为 729V，15 分钟最高补能 510 公里。

准 900V 平台的配置是 100kWh 三元锂电池包，最高充电电压是 875V，15 分钟最高补能 610 公里。

L6 的 800V 和准 900V 平台的主要区别是以最高充电电压作为差异的，两个平台的充电效率都是非常顶级的存在，在 800V 的超快充桩上都能实现，一杯咖啡的时间补能一周用车续航的惊喜表现。

L6 的几款车漆颜色哪些是金属漆哪些不是？

智己汽车的车漆均采用超环保水性漆工艺，都具备 2K 高光清漆的高透釉面质地。

拉斐尔茶、尼维斯蓝、阿瑞斯黑，为珠光漆

西斯莱黄、斐迪南粉，为高纯度艺术漆

伦勃朗灰，为金属漆

雅典娜白，为素色漆

我锁单了，交付专员还无法提供具体交付的日期到底什么时候可以交付？

目前，智己 L6 已经于 5 月 25 日开启全国交付，通常情况下，同一家门店的同一配置车型将会按照锁单时间顺序进行发运及交付准备。目前订单持续火爆，我们的智能工厂正在全力以赴提升产能，不同的配置、颜色、选装等会有存在不同的交付周期，预计交付时间可以在智己 App 上查看，感谢您的耐心等待，我们会全力带来优质的交付体验。

老车主增换购 L6 的减免 10000 元的权益怎么申请？怎么算老车主？

感谢您再次选择智己汽车！您的用户主理会协助您申请增换购权益发放。此外，“老车主”是指在智己 L6 上市之前已完成提车的智己 L7、LS7、LS6 车主，并且仍然拥有该车辆产权的新车首次登记人。

新增欧版上市，之前已经锁单了，还能改配吗？提车周期是怎样的？

已经锁单其他版本的用户，如想改定也无需担心，用户主理人会尽快联系，在一周内 (5 月 24 日-5 月 31 日) 可改定一次版本，欧版的交付周期从 8 月开始。

想购买固态电池的光年版，现在能锁单了吗？上市前支付了 2000 意向金，是否可以享受上市权益？

L6 Max 光年版将于 9 月开启锁单，预计 10 月开启交付。光年版同样会享受相应的上市权益，会在之后开启锁单时再公布这款车型的权益细则。

智己 L6 车型于 5 月 13 日上市，全系标配灵蜥数字底盘 + 四轮转向 + 激光雷达，首发价 19.99 万元起。

其中，智己 L6 Max 光年版车型还业内首个准 900V 超快充固态电池 ——“光年”固态电池，号称“实现了以（与其他电池）几乎相同的重量，拥有超出 30% 的电量”，拥有 1000 公里 CLTC 续航（四驱车型），且号称从电芯层面就保证电池的超高等级安全，将实现整包 L0 无热蔓延不起火。该车峰值充电功率可达 400kW，12 分钟补充 400km 续航。

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