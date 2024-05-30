消息称 FE 版英伟达 RTX 5090 显卡将“瘦身”：减至双槽双风扇

IT之家 5 月 30 日消息，消息源 @kopite7kimi 昨日转发 overclock3d 媒体报道，透露称英伟达考虑缩减 GeForce RTX 5090 Founders Edition 显卡尺寸，减至双槽双风扇设计。

当前的英伟达 GeForce RTX 4090 和 RTX 4080 Founders Edition GPU 采用了三插槽和双轴技术风扇设计，如果消息属实，不清楚 GeForce RTX 5090 Founders Edition 会采用什么样的设计方案。

这有两种可能：

双槽设计意味着英伟达彻底改变了散热解决方案，让其其能够在更小的封装内散热超过 400 瓦。

英伟达 Blackwell GPU 是一款非常卓越的芯片，可以在不产生高热量的情况下实现高性能。

IT之家今年 2 月援引 RedGamingTech 曝料，RTX 5090 显卡配备 192 个流式多处理器（SM），在架构上将超过 Lovelace 旗舰，此外 GB102 与 AD102 相比，光栅化性能提高了 60%。

RedGamingTech 还表示在光线追踪方面，英伟达 RTX 5090 的性能目标是提高 2.5 倍，计算能力将提高 2 倍，功耗可能高达 520W。

而近期相关消息表示 RTX 5090 FE 公版采用了三块 PCB 的设计，并留出空间实现双面吹透。

显存位宽是 512-bit，需要 16 块 GDDR7 显存芯片，显存容量达到 32GB。随着显存配置提升，显存芯片的布局将从 RTX 4090 的 3-4-1-4 变为 4-5-2-5（顺时针方向），也就是上方 4 颗、左右各 5 颗、下方 2 颗，总计多达 16 颗。

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