英伟达股价大涨 7.13%，市值 2.81 万亿美元距苹果仅差 1000 亿

IT之家 5 月 29 日消息，上周，人工智能产业领头羊英伟达再次交出超强劲财报，股价也随之突破 1000 美元大关。

英伟达美股昨日收盘于 1140.59 美元每股，涨幅达 7.13%，且盘后仍在保持涨势不减，目前市值已达 2.81 万亿美元（IT之家备注：当前约 20.37 万亿元人民币），距离苹果的 2.91 万亿美元只剩约 1000 亿美元。

值得一提的是，在上周公布财报时，英伟达还同时宣布了“1 拆 10”的拆股计划，将在 6 月 7 日（周五）休市后生效。这将使英伟达其成为继沃尔玛、墨式烧烤（Chipotle）后，今年第 8 家宣布正向拆股（forward split）计划的美股上市企业。

美国银行发布的分析报告也显示，虽然拆股不会影响企业市值，但历史上的拆股，尤其是正向拆股，通常被市场视为看涨信号。最为重要的是，英伟达也是目前华尔街最看好的股票。

据美银统计，1980 年以来宣布拆股的标普 500 指数成分股企业在最初宣布拆股计划后的 3 个、6 个和 12 个月内的表现均显著优于指数，相关企业的股价 12 个月平均上涨 25.4%，而标普 500 指数同期平均上涨 11.9%。

例如，英伟达在 2021 年 1 拆 4 时股价为 600 美元左右，在拆分生效前夕股价最高就已涨至 835 美元，在拆股后股价涨超 450%。

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