24Q1 PC GPU 报告：AMD 环比降 13.6%、英特尔降 9.6%、英伟达降 7.7%

IT之家 5 月 29 日消息，市场调查机构 Jon Peddie Research 昨日发布报告，表示 2024 年第 1 季度全球 PC GPU 出货量达到 7000 万块，同比增长了 28%，环比下降了 9.9%。

其中 AMD 环比减少了 13.6%，英特尔环比减少了 9.6%，英伟达环比减少了 7.7%。

GPU

和去年同期相比，PC GPU 出货量同比增长了 28%，其中台式机 GPU 出货量下降了 7%，而笔记本 GPU 出货量增长了 38%。

从市场份额来看，AMD 的整体市场份额比上一季度下降了 0.7 个百分点，英特尔的市场份额增长了 0.3 个百分点，英伟达的市场份额增长了 0.4 个百分点。

2024 年第 1 季度 GPU 在个人电脑中的总体附着率（包括集成和独立 GPU、台式机、笔记本电脑和工作站）为 113%，比上一季度下降了 0.6 个百分点；桌面显卡 AIBs 比上一季度减少了 14.8%。

CPU

个人电脑 CPU 整体市场季度环比下降 9.4%，同比增长 33.3%。

乔恩-佩迪研究公司（Jon Peddie Research）总裁乔恩-佩迪博士说：

虽然第一季度有所下降，但这可能是行业回归正常季节性的一个信号。 微软、AMD 和英特尔正在推广人工智能 PC，联想表示他们的销售额也因此上升。 AMD 和英伟达预测第二季度将有所增长，因此我们可能会有惊喜，传统的季节性可能会再次出现偏差。 不过，AMD 和英伟达的预测包括了数据中心。我们预计，拥有领先市场份额的英伟达在 2024 年的数据中心 GPU 出货量将远远超过 200 万个。

IT之家附上参考地址

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。