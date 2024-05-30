蔚来旗下乐道 L60 白色款实车曝光：预售价 21.99 万元起，9 月上市

IT之家 5 月 30 日消息，蔚来汽车旗下子品牌乐道首款车型 L60 于 5 月 15 日发布，预售价为 21.99 万元起，将于今年 9 月开启上市交付。现在，这款新车的白色款实车在网络上流传开来。

从博主 @电动兄弟 分享的图片可以看到，这款新车采用了封闭式前脸设计，车身的整体造型较为圆润，细长的尾部车灯进行了熏黑处理，与白色车漆形成反差。此外，该车还配备隐藏式门把手，充电口位于左后翼子板处。

根据此前的官方介绍，这款新车尺寸分别为长 4828mm、宽 1930mm，高 1616mm ，轴距 2950mm，号称比 Model Y 更长、更宽、空间更大，该车的日行灯和尾灯的设计来源为“向上的道路”。

续航方面，该车将提供 555km、730km、1000+km 三种不同电池包，每百公里能耗 12.1 度电，号称行业最低中型 SUV 能耗。此外，该车具备全域 900V 高压架构，配备了全自研 900V 碳化硅主电驱系统。

关于乐道 L60 的具体上市时间，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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