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2499 元 → 1719 元：华凌 HE1 Pro 1.5 匹空调再降新低

2024/5/30 8:54:51 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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华凌 KFR-35GW / N8HE1 Pro 空调挂机（1.5 匹）日常售价 2499 元。

京东 618 大促期间，现在支付 50 元定金，预售价为 2298 元：

  • 定金可抵 200 元，前 15 分钟支付尾款免定金，相当于再减 50 元；

  • 领取 100 元优惠券；

  • PLUS 会员 9.9 元购京东家居卡可领 40 元叠加券：点此领券

  • PLUS 会员立减 8.4 元；

  • 以旧换新补贴 130 元；

  • 种草返 50 元（规则详询客服）

2298-200-50-100-40-8.4-130-50=1719.6 元，且首年只换不修 + 首年免费清洗 1 次 + 安装延误补贴 100 元。

京东华凌空调 大 1.5 匹 空调 KFR-35GW/N8HE1Pro 折后 1719.6 元领 100 元券

咨询客服还可领 4 年压缩机延保卡。

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

HE1 Pro 较 HE1 升级了电量查询功能， 其他方面主要改变：

  • HE1：能效比 5.27，循环风量 630m3 / h，制冷剂注入量 840g，内机蒸发器铜管 28 根 x7mm 管径；

  • HE1 Pro：能效比 5.3，循环风量 710m3 / h，制冷注入量 750g，内机蒸发器铜管 32 根 x5mm 小管径。

参数信息

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关键词：空调

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