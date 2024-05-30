2499 元 → 1719 元：华凌 HE1 Pro 1.5 匹空调再降新低

华凌 KFR-35GW / N8HE1 Pro 空调挂机（1.5 匹）日常售价 2499 元。

京东 618 大促期间，现在支付 50 元定金，预售价为 2298 元：

定金可抵 200 元，前 15 分钟支付尾款免定金，相当于再减 50 元；

领取 100 元优惠券；

PLUS 会员 9.9 元购京东家居卡可领 40 元叠加券：点此领券；

PLUS 会员立减 8.4 元；

以旧换新补贴 130 元；

种草返 50 元（规则详询客服）

2298-200-50-100-40-8.4-130-50=1719.6 元，且首年只换不修 + 首年免费清洗 1 次 + 安装延误补贴 100 元。

咨询客服还可领 4 年压缩机延保卡。

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

HE1 Pro 较 HE1 升级了电量查询功能， 其他方面主要改变：

HE1：能效比 5.27，循环风量 630m3 / h，制冷剂注入量 840g，内机蒸发器铜管 28 根 x7mm 管径；

HE1 Pro：能效比 5.3，循环风量 710m3 / h，制冷注入量 750g，内机蒸发器铜管 32 根 x5mm 小管径。

参数信息

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】