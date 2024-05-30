Canalys：Q1 全球可穿戴腕表设备出货量 4120 万台，苹果、小米、华为分列前三

IT之家 5 月 30 日消息，Canalys 发布了最新研究报告，2024 年第一季度，全球可穿戴腕带设备的出货量达 4120 万台，与去年同期基本持平。

分厂商来看，苹果本季度再次出现了两位数的下滑，但依旧以 18% 的份额稳坐第一。小米依托其腕带类丰富的产品组合和海外的快速扩张，同比增长 38%，以 15% 的份额位列第二。华为凭借 HUAWEI Watch GT4 在国内的强势出货，同比增长 46%，以 13% 的市场份额位列第三。

三星由于推出入了门级手环新品 Galaxy Fit3，同比实现 4% 增长，以 7% 的份额位列第四。Noise 受印度市场整体市场表现不佳的影响，一季度出现缓跌，同比下跌 2%，但仍以 5% 的份额挤进第五。

只看中国大陆市场的话，那么华为本季度以 38% 的市场份额实现“遥遥领先”，相比去年第一季度同比增长 38%。此外，小米本季度出货量同比增长 15%，以 22% 市场份额占据第二名的位置。

IT之家注意到，本季度，小天才、苹果、荣耀三大品牌均出现了不同程度的负增长，份额合计仅 17%，远不及华为和小米。

如果把目光放大到亚太地区，那么印度智能手表巨头 Noise、Fire Boltt 牢牢占据了前两名的地位，而苹果、小米以及 boAt（印度）则分列三四五名。

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