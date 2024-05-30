华为 MatePad 11.5 英寸 S 平板今日开售：提供灵动、柔光双版本，首发 1899 元起

IT之家 5 月 30 日消息，华为 MatePad 11.5 英寸 S 平板 10:08 开售，灵动款 2099 元起（首发 1899 元），柔光款 2599 元起（首发 2499 元）。
灵动款
8GB+128GB 售价 2099 元
8GB+256GB 售价 2299 元
12GB+256GB 售价 2599 元（6 月开售）
柔光款
8GB + 256GB 售价 2599 元
12GB + 256GB 售价 2899 元（6 月开售）
12GB + 512GB 售价 3299 元（6 月开售）
主要区别方面，灵动款产品提供湖光青、深空灰两款配色，配备 144 Hz 高刷新率 LCD 显示屏；柔光版产品则提供羽砂紫、海岛蓝、冰霜银、深空灰四款配色，全新升级云晰柔光屏，防眩纳米蚀刻技术消除 99% 干扰光，号称“带来纸感读写体验”。
IT之家此前报道，有博主发现这两款平板电脑芯片实际上并不相同。柔光版搭载麒麟 9000WL 芯片： 8 核 12 线程，灵动款搭载麒麟 9000WM 芯片：6 核 9 线程。
其他配置方面，华为 MatePad 11.5 英寸 S 平板内置 8800mAh 大电池，搭载星闪无线通信技术，支持华为智能磁吸键盘（星闪版），支持 HUAWEIM-Pencil（第三代），内置鸿蒙 HarmonyOS 4.2 操作系统，搭载华为笔记、天生会画 App。
相关阅读：
《华为 MatePad11.5"S 灵动版搭载海思麒麟 9000WM 芯片，弱于柔光版 9000WL》
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。