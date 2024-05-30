华为 WATCH FIT 3 智能手表开售：1.82 英寸 AMOLED 方屏，首发 949 元起

IT之家 5 月 30 日消息，华为多款新品于今日开启首销，其中便包括 WATCH FIT 3 智能手表，官方正价 999 元起，首发 949 元起。

据介绍，这款新品采用 9.9mm 厚度的铝合金表身，重量 26g，并搭载金属旋转表冠。正面配备一块 1.82 英寸圆角矩形 AMOLED 屏幕，最高亮度 1500 尼特，PPI 达 347，拥有 60Hz 刷新率，屏占比 77.4%。

该产品搭载 HarmonyOS 4，支持表盘全局自定义。华为首发智能运动推荐功能，可根据用户的运动偏好、卡路里消耗，还可结合天气，智能推荐适合的运动模式。产品内置独立 GPS，支持 100 + 种运动模式，以及 6 种日常运动模式的自动识别。

健康方面，该产品搭载华为 TruSeen 5.5 心率监测系统，血氧检测的速度得到了提升。睡眠检测新增睡眠呼吸率、睡眠心率、睡眠血氧等指标监测，同时支持睡眠呼吸暂停检测。

此外，该手表还支持蓝牙电话、独立音乐播放等功能，搭载 400mAh 电池，典型使用场景下续航为 7 天、续航最长可达 10 天，开启 AOD 息屏显示后续航为 4 天。

IT之家附价格如下：

氟橡胶及尼龙表带版售价 999 元，首发 949 元。

真皮表带版售价 1199 元，首发 1149 元。





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