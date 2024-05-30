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腾讯《地下城与勇士》手游被爆首周收入超 1.4 亿美元，登顶中国区苹果 App Store 免费游戏榜

2024/5/30 10:49:55 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 5 月 30 日消息，腾讯 5 月 21 日开服的《地下城与勇士》手游取得“开门红”，游戏研究公司 Niko Partners 称首周玩家消费超过 1.4 亿美元（IT之家备注：当前约 10.16 亿元人民币）。

目前《地下城与勇士》手游在中国区 App Store 免费游戏榜排行第一，研究公司预计这款手游今年可为腾讯带来超过 10 亿美元（当前约 72.6 亿元人民币）营收。

《地下城与勇士》手游（以下简称手游）是由 Neople 研发，腾讯代理发行的地下城与勇士 IP 手游，IT之家附该游戏上线过程：

  • 2020 年 7 月 9 日 ，手游国服定于 2020 年 8 月 12 日上线；

  • 2020 年 8 月 10 日，官方发布紧急公告，因游戏内防沉迷系统需要进行升级，手游延期上线；

  • 2022 年 3 月 24 日，手游韩服上线；

  • 2024 年 2 月 2 日，手游获得国家新闻出版署下发的版号；

  • 2024 年 2 月 29 日，手游先遣测试开启；

  • 2024 年 5 月 20 日，手游开放创角；

  • 2024 年 5 月 21 日，手游正式开服，突发微信服务器异常问题，部分玩家无法正常登录；

  • 2024 年 5 月 22 日，因道具异常消失的问题，开启停服维护；

  • 2024 年 5 月 23 日，因组队异常问题，开启停服维护。

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关键词：腾讯DNF地下城与勇士手游

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