“腾讯元宝”正式发布：依托于混元大模型，支持 AI 搜索、总结、写作等核心能力

IT之家 5 月 30 日消息，今日，腾讯正式发布了基于混元大模型的面向消费者端的 AI 助手“腾讯元宝”，目前已经上架应用宝、小米、华为、vivo、OPPO、苹果 App Store 等应用商店。

据官方介绍，腾讯元宝是依托于腾讯混元大模型的 AI 产品，提供了 AI 搜索、AI 总结、AI 写作等核心能力，能够一次性解析多个微信公众号链接、网址，以及 PDF、word、txt 等多种格式的文档，并支持超长的上下文窗口。面向日常生活场景，元宝提供了多个特色 AI 应用，并新增了创建个人智能体等玩法。

值得一提的是，借助腾讯的生态优势，在 AI 搜索方面，腾讯元宝接入了微信搜一搜、搜狗搜索等搜索引擎，并通过 AI 搜索增强，提升时新类和知识类问题效果，比传统搜索更有效率；同时，内容覆盖微信公众号等腾讯生态内容及互联网权威信源，答案准确性更高。

产品功能

腾讯元宝为用户提供多元化的 AI 能力：

【AI 搜索，一问即达】

您可以随时与元宝发起对话，元宝会通过强大的模型和搜索能力给您精准的答案，搜答案，搜资料，搜灵感，一问即达，信息搜索更轻松。

【AI 解析，要点直达】

元宝支持多类型的文件、图片识别及阅读，用户可直接上传文件，快速输出要点，信息总结更轻松。

【AI 写作，灵感速达】

元宝具有强大的语言理解和输出能力，您可以用元宝写报告、写方案、写代码等，元宝都可以准确理解，给您更多灵感，内容创作更轻松。

【AI 应用，更多好玩】

除了效率工具外，元宝联合创作者们，为用户提供了更多有趣、实用的 AI 应用：

AI 头像：超多模版不限次数免费玩；

口语陪练：考学 / 出游等多个场景，1V1 在线教学；

超能翻译：多语言在线翻译，又准又快；

据IT之家此前报道，5 月 14 日腾讯宣布旗下的混元文生图大模型升级并对外开源，包含模型权重、推理代码、模型算法等完整模型，可供企业与个人开发者免费商用。

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