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荣耀 200 手机屏幕由维信诺、天马供货，Pro 版本维信诺独供

2024/5/30 11:22:13 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 30 日消息，荣耀于 5 月 27 日发布了荣耀 200 系列手机。该系列手机采用超高频调光的荣耀绿洲护眼屏。

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维信诺、天马为荣耀 200 标准版手机提供柔性 OLED “全等深悬浮四曲屏”，支持 3840Hz 超高频 PWM 调光、类自然光护眼、自然色彩显示、硬件级低蓝光。

手机屏幕尺寸为 6.7 英寸，分辨率为 2664×1200，PPI 为 435，局部峰值亮度高达 4000nit，支持 10.7 亿色彩显示和 120Hz 屏幕刷新率

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此外，维信诺独供荣耀 200 Pro 手机“悬浮流线四曲屏”，屏幕采用维信诺全新 VM7 材料器件体系，功耗较上一代材料降低 10% 以上，寿命增强 10% 以上

IT之家此前报道，荣耀 200 系列新机号称“雅顾光影写真大师”，包含标准版和 Pro 版两款机型，分别搭载高通骁龙 7 Gen3 和骁龙 8s Gen3 处理器，官方公布售价信息如下：

  • 8+256GB 售价 2499 元

  • 12+256GB 售价 2699 元

  • 12+512GB 售价 2999 元

  • 16+256GB 售价 2999 元

  • 16+512GB 售价 3199 元

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关键词：荣耀200

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