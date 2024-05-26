21 款 / 23 款比亚迪海豚推送 V1.3.1 OTA 更新，优化对外放电、智能充电等功能

IT之家 5 月 26 日消息，比亚迪近日针对旗下纯电动小型车比亚迪海豚（2021 款及 2023 款）推送了 V1.3.1 版本的 OTA 更新，新系统主要优化了对外放电以及智能充电等功能，新版本系统 OTA 将分批向用户推送。值得一提的是：这两款车型在上周刚获得了 1.3 版本的 OTA 推送。

V1.3.1 版本升级说明：

功能优化：

优化车内灯光自动开闭逻辑；

提升低温环境系统稳定性；

优化对外放电功能体验；

优化智能充电功能；

优化驻车通风功能。

据IT之家了解，2021 款比亚迪海豚于 2021 年 8 月上市，共推出 4 款配置车型，当时的官方指导价为 10.28 万-13.08 万元，目前已停售。2023 款海豚于 2022 年 12 月上市，当前仍为在售车型，共有 5 款配置，官方指导价为 11.68 万-13.98 万元。比亚迪海豚系列目前还有 2024 款荣耀版在售，共有 4 款配置车型，官方指导价为 9.98 万-12.98 万元。

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