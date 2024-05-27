比亚迪高管确认：第五代 DM 混动技术将开创油耗“2 时代”

IT之家 5 月 27 日消息，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓发文宣布，明晚即将登场的第五代 DM 混动技术将开创油耗“2 时代”，明示搭载第五代 DM 混动技术的车型百公里油耗将低至 2-3 升级别。
明晚，王朝网体系的比亚迪秦 L 和海洋网体系的海豹 06 都将正式上市。IT之家整理海豹 06 DM-i 曝光配置如下：
80km
前麦弗逊 / 后 E 型四连杆悬挂
17 寸轮毂
全景影像
12.8 英寸自适应悬浮 Pad+DiLink 智能网联系统 8.8 英寸仪表
6 气囊 + 定速巡航后排出风口 + 空调双温区
VTOL 移动电站
四门车窗一键升降
胎压监测
3.3kW 交流充电
6 扬声器
主动进气格栅
遥控驾驶
主驾 6 向电动调节
120km
EHS160 电机
22KW 直流快充
6.6 交流充电口
全景天窗
智能辅助系统（ACC+AEB+LKS+BSD）
主驾记忆座椅 8 向调节 + 副驾 4 向电动调节座椅
行车记录仪
7KWV 充电桩 + 免费安装权益
外后视镜电动折叠
后排中央扶手 + 杯架
远端安全气囊
18 寸轮胎前排座椅通风加热
15.6 英寸自适应悬浮 Pad+DiLink 智能网联系统
多色氛围灯 15W 手机无线充电
PM2.5 绿净
感应雨刷
内后视镜自动防眩目
秦 L 当前已知配置如下：
提供 120KM 卓越型、120KM 超越型、120KM 领先型、80KM 超越型、80KM 领先型五个版本，预计在 12-15 万元区间。
外观有 4 种配色（润玉白、建窑紫、冰珀青、茶晶灰）可选。
内饰有皓月米和玄武灰两种颜色可选，配备“青玉案”仪表台、31 色氛围灯。
综合续航有望达到 2000 公里。
支持 NFC 数字钥匙、全场景智能语音。
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