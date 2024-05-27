比亚迪高管确认：第五代 DM 混动技术将开创油耗“2 时代”

IT之家 5 月 27 日消息，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓发文宣布，明晚即将登场的第五代 DM 混动技术将开创油耗“2 时代”，明示搭载第五代 DM 混动技术的车型百公里油耗将低至 2-3 升级别。

明晚，王朝网体系的比亚迪秦 L 和海洋网体系的海豹 06 都将正式上市。IT之家整理海豹 06 DM-i 曝光配置如下：

80km

前麦弗逊 / 后 E 型四连杆悬挂

17 寸轮毂

全景影像

12.8 英寸自适应悬浮 Pad+DiLink 智能网联系统 8.8 英寸仪表

6 气囊 + 定速巡航后排出风口 + 空调双温区

VTOL 移动电站

四门车窗一键升降

胎压监测

3.3kW 交流充电

6 扬声器

主动进气格栅

遥控驾驶

主驾 6 向电动调节

120km

EHS160 电机

22KW 直流快充

6.6 交流充电口

全景天窗

智能辅助系统（ACC+AEB+LKS+BSD）

主驾记忆座椅 8 向调节 + 副驾 4 向电动调节座椅

行车记录仪

7KWV 充电桩 + 免费安装权益

外后视镜电动折叠

后排中央扶手 + 杯架

远端安全气囊

18 寸轮胎前排座椅通风加热

15.6 英寸自适应悬浮 Pad+DiLink 智能网联系统

多色氛围灯 15W 手机无线充电

PM2.5 绿净

感应雨刷

内后视镜自动防眩目

秦 L 当前已知配置如下：

提供 120KM 卓越型、120KM 超越型、120KM 领先型、80KM 超越型、80KM 领先型五个版本，预计在 12-15 万元区间。

外观有 4 种配色（润玉白、建窑紫、冰珀青、茶晶灰）可选。

内饰有皓月米和玄武灰两种颜色可选，配备“青玉案”仪表台、31 色氛围灯。

综合续航有望达到 2000 公里。

支持 NFC 数字钥匙、全场景智能语音。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。