售 9.98-13.98 万元，比亚迪秦 L DM-i 上市：搭载第五代 DM 技术

IT之家 5 月 28 日消息，比亚迪今晚举办了第五代 DM 技术发布暨秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 上市发布会，比亚迪秦 L 和海豹 06 两款新车正式上市，首发搭载第五代 DM 技术。

秦 L CLTC 工况纯电续航有 80km 和 120km 两种，提供 5 款车型可选，售价区间为 9.98-13.98 万元。用户权益方面，新车置换补贴至高 1.5 万元（国家补贴至高 10000 元，比亚迪补贴至高 5000 元）。详细售价请见下表：

IT之家注意到，比亚迪秦 L 采用最新的家族设计，前脸部分搭配大嘴式进气格栅造型，内部还带有断开的横幅饰条点缀，视觉效果突出。前大灯组采用与宋 L 类似的 LED 龙晶设计，车身侧面延续秦 PLUS 的溜背造型，延伸出的立体上腰线、上扬的侧裙线条和全新的密条幅轮圈，更显运动感。车尾部分，其尾灯组采用贯穿的中国结设计，后保险杠下方还带有熏黑的扩散器造型。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4830*1900*1495mm，轴距为 2790mm。比亚迪秦 L 提供四款颜色：茶晶灰，水珀青，建窑紫，润玉白。

内饰部分，秦 L 采用一体式中控台设计，其液晶仪表、云窗扇叶空调出风口等融合在一块卷轴长屏上。此外，新车采用王朝网全新一代的多功能方向盘，换挡区域可见其 BYD Heart 水晶球头换挡杆，周围集成启动、换挡、驾驶模式等核心功能。悬浮式中控屏根据车款不同，提供 12.8 英寸和 15.6 英寸两种规格，并搭载 DiLink 智能网联系统。

配置方面，高配车型会提供电动调节、座椅通风加热等配置，并搭载 DiPilot 智能驾驶辅助系统，支持自适应巡航、智能领航、车道偏离抑制、智能限速报警、盲区监测等功能。

动力方面，比亚迪秦 L 配备由 1.5L 发动机与电动机组成的插电混动系统，拥有比亚迪第 5 代 DM 混动技术。比亚迪第五代 DM 技术将 AI 引入汽车能耗管理，拥有全球最高 46.06% 发动机热效率，全球最低 2.9L 百公里亏电油耗，全球最长 2100 公里综合续航。其中发动机的最大功率为 74 千瓦，发动机最大扭矩 126N・m。新车配备比亚迪的刀片磷酸铁锂电池，提供两种供消费者选择。低配版本配备 10.08kWh 电池，电机 120 千瓦 / 210N・m，CLTC 工况纯电续航里程 80km。高配版本装配 15.874kWh 电池，电机最大功率 160 千瓦 / 260N・m，CLTC 工况纯电续航里程 120km。NEDC 工况亏电油耗为 2.9L / 100km，CLTC 工况电耗 10.7kWh / 100km，0-100km/h加速为 7.5 秒。

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