2939 元 12 期免息：小米米家 P1 + S2 智能烟灶套装京东 618 探新低

小米 米家智能净烟机 P1 + 米家智能定时燃气灶 S2 高能效版 套装 日常售价 4899 元。

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米家智能净烟机 P1

据介绍，米家智能净烟机 P1 搭载创新四气旋，源头强力锁烟；配备一字型吸风口，13m / s 高风速；拥有顶部双气帘，防止油烟逸散；采用无油网设计，免拆洗。

此外，米家智能净烟机 P1 支持隔空手势、米家 App 智能控制、油烟 PM2.5 实时监测，风压 600Pa，最大静压 900Pa，吸风槽风速 13m / s，气味降低度 95%，油脂分离度 88%。

此款还支持烟灶联动：点火就排烟，火大风就大。开火自动吸油烟，关火 3 分钟后烟机自动关机。

米家智能燃气灶 S2 高效能版

据介绍，这款新品提供 5200W（天然气）/4800W（液化气）大火力，火盖采用高导热材质（黄铜），包裹式出火孔设计。新一代聚能盘采用加厚材质，三维立体混氧，达到 65% 超高热效率（液化气为 64%）。230° 精度阀体旋钮，支持多段精细火力。

此外，炉头锅架均可拆下冲洗，灶台面板采用钢化玻璃面板，便于打理。该产品对燃气管路及燃烧系统进行六重气密性检测，支持意外熄火保护。

智能化方面，该产品支持低电量预警提醒，支持烟灶联动，开火自动吸油烟，关火烟机自动停。此外，该产品还支持忘关火提醒，连续开火使用超过 1 小时，米家 App 自动提醒，防止意外危险。

IT之家附产品参数：

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