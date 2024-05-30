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首页 > 游戏之家>游戏快报

PS5 成索尼史上最赚钱主机世代，上市四年营业利润已达 100 亿美元

2024/5/30 15:09:30 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 30 日消息，索尼 PlayStation 在最近的一次业务战略讨论会上透露了游戏主机业务的新信息。这家游戏巨头确认，PS5 已成为其迄今为止最赚钱的主机世代。

根据索尼公布的数据，PS5 上市四年以来，其营业利润达到了 100 亿美元（IT之家备注：当前约 726 亿元人民币），超过了 PS4 在 2013 年至 2019 年间创造的 90 亿美元。相比之下，PS1 的营业利润为 30 亿美元，PS2 仅为 20 亿美元，PS3 甚至亏损了 40 亿美元。PS5 的销售收入也节节攀升，在更短的时间内追平了 PS4 的水平。

虽然 PS4 和 PS5 的用户基数几乎持平（各占一半），但以索尼自己的标准来看，本世代主机已经成为其最成功的一代。此外，尽管用户基数接近，但玩家在 PS5 上花费的时间明显更多。PS5 目前已经售出超过 5000 万台，并且今年的销量有望进一步增长。

在离职之前，前任 CEO 吉姆・瑞恩 (Jim Ryan) 曾预测 PS5 世代将成为索尼最赚钱的主机世代。如今看来，这位前任 CEO 的预测已经成真。

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关键词：PS5索尼

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