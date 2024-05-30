腾讯宣布《王者荣耀》适配苹果 iPad 平板、安卓折叠屏手机以解决游戏视野问题

IT之家 5 月 30 日消息，《王者荣耀》官方宣布将对体验服进行不停机维护。此次更新后的一大优化，就是解决特殊机型屏幕适配问题，这是许多玩家之前反馈过的问题。

官方表示，将重点围绕窄屏类设备（如安卓折叠屏、iPad 等），对当前操作区域、可见视野等适配逻辑优化，从而让窄屏设备的玩家拥有更好的游戏体验。

《王者荣耀》官方表示，新版本在布局方案内新增了适用于平板的按键布局，方便熟悉手机操作的玩家一键上手平板操作。

对于折叠屏设备，由于屏幕比例比正常手机小，左右视野会被严重压缩，导致无法看到敌方的位置，这极大地影响了游戏体验。经过这次调整，官方希望使用窄屏设备的玩家能够获得更好的游戏体验。

值得一提的是，《王者荣耀》还将在体验服上线一个新模式 ——10v10 众星峡谷，期望能够带来一种全新的更自由的 pvp 战斗体验。《王者荣耀》官方还表示，10v10 玩法将采用全新的地图、全新的结构，并且在优化方面“不会卡飞”，程序员加班加点优化性能。IT之家将跟进后续上线信息。

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