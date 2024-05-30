索尼 PS5 玩家消费新趋势：新游戏买得少，老游戏花得多

IT之家 5 月 30 日消息，与 PS4 相比，PS5 世代的一个显著区别在于“持续运营游戏”的兴起。这类游戏并非特定类型游戏，而是一种商业模式，强调游戏内容随时间不断更新进化，而非一次性完结的体验。昨晚 PlayStation 业务部门会议展示的幻灯片揭示，这种模式正在改变玩家与游戏的互动方式。

截至目前，PS5 玩家的花费相比 PS4 同期增长了 26%，总额达到 7.31 亿美元（IT之家备注：当前约 53.07 亿元人民币），而 PS4 则为 5.8 亿美元。然而值得注意的是，尽管总消费额上升，但完整游戏的销量却下降了 12%。

那么为什么会是这样呢？数据显示，附加内容支出（也就是俗称的微交易）暴增了 176%。这意味着玩家购买新款游戏的频率降低，取而代之的是在已拥有的游戏中投入更多资金。

值得一提的是，PS Plus 会员订阅收入也增长了 57%，同时 PS Portal 等配件的销售也水涨船高。不过与上一世代相比，最大的变化还是玩家在《堡垒之夜》《原神》和《使命召唤》等持续运营游戏中投入的巨额资金。这种巨变深刻地影响着主机游戏的盈利模式，也解释了为何 PlayStation 一直在寻找打造爆款“持续运营游戏”的原因。

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