机械大师推出 KK135 迷你双塔风冷散热器，单风扇六热管

IT之家 5 月 30 日消息，方糖机械大师近期推出了一款单风扇结构的迷你双塔风冷散热器 KK135“凛冬”。该散热器可选黑白双色，标称解热能力 210W，定价 199 元。

正如其名，KK135 高 135mm。该散热器包含 43 片鳍片，整体采用穿 Fin + 折 Fin 工艺，搭载 6 根 6mm 热管和回流焊镀镍镜面铜底。

KK135 本体采用内存避让设计，兼容 33mm 高主板散热马甲。用户如果选择在散热器外侧额外挂载 9cm 风扇，则兼容 45mm 高内存。

机械大师为该散热器配备了标准 12025 规格，7 叶设计的 KL12W-Pro 无光风扇。

该风扇四角搭载多色可选的减震胶垫，参数方面最高转速 2000 RPM，最大风量 85 CFM，最大风压 2.1 mmH 2 O，最大噪声 29.8 db (A)。

IT之家附该风扇具体规格如下：

KK135 风冷散热器兼容英特尔 LGA 115X / 1200 / 17XX 和 AMD AM4 / AM5 平台，机械大师为其提供 3 年质保。

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