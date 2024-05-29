乔斯伯推出 CR-1000 V2 PRO ARGB 版（白色款）单塔风冷散热器

IT之家 5 月 29 日消息，乔斯伯近日推出 CR-1000 V2 PRO ARGB 版（白色款）风冷散热器，进一步充实 CR-1000 V2 PRO 系列产品线。

该散热器采用单塔单风扇结构，高 157mm，搭载 6 根 6mm 镀镍抗氧化热管，热管直触设计，解热能力 230W，可满足英特尔酷睿 i5 和 AMD 锐龙 R7 处理器的散热需求。

CR-1000 V2 PRO ARGB 版（白色款）搭载一体化顶盖，顶部中心部分为碳纤维晒纹质感，左右两端分别包含一块梯形“千层幻境”光效区域。

该散热器搭载了一枚标准 12025 规格的风扇。这枚 ARGB 风扇的轴心盖同样拥有“千层镜”灯效。

该风扇搭载 9 片镰刀型低噪扇叶，转速区间 600~1500 RPM，风量区间 28.12~59.48 CFM，风压区间 0.26~1.81 mmH 2 O，噪声区间 22~32 db (A)。

CR-1000 V2 PRO ARGB 版（白色款）兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 115X 和 AMD AM4 / AM5 平台。乔斯伯方面为其提供 3 年质保。

IT之家附该散热器详细参数如下：

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