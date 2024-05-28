超频三 RZ500BK 风冷散热器开售：单塔单风扇五热管直触，189 元

IT之家 5 月 28 日消息，超频三黑海 RZ500 风冷散热器的 BK 后缀黑色版本现已在电商平台开售，定价 189 元。

黑海 RZ500 采用“三角几何”家族化外观，搭载可减小气流阻力的波浪鳍片矩阵，进一步降低风噪杂音。此外该散热器附有阳极铝材顶盖，提升了整体颜值。

RZ500 风冷散热器为单塔单风扇结构，三维 120*80*155 (mm)，搭载 5 根 6mm 热管，热管直触设计，标称解热能力达 255W。

超频三宣称其在黑海 RZ500 上采用了新的热管聚合设计，让五根热管都能触达 CPU 表面，提升了同顶盖的接触面积。

IT之家了解到，该散热器搭载了 F5 R120 风扇。这款 12025 标准规格风扇采用 FDB 轴承，转速区间为 500~2200RPM，最大风量 86.73 CFM，最大静压 3.2 mmH 2 O，最大风噪 32 dB (A)。

平台兼容方面，黑海 RZ500 支持英特尔 LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 平台，AMD 方面则支持 AM4 / AM5 平台。

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