点阵像素屏设计，爱国者推出星璨 魔方系列风扇与水冷散热器

IT之家 5 月 27 日消息，爱国者近日在电商平台上架了星璨 魔方风扇。该风扇的一大特点就是侧面包含一块 28*8px 的点阵像素屏。

此外爱国者还一并推出了基于该风扇的 360 规格 CPU 一体式水冷散热器。该水冷在水冷头部分也搭载了一块 16*16px 的点阵像素屏。

星璨 魔方风扇和星璨 魔方 360 水冷散热器均可选黑白版本。

用户可通过爱国者官方提供的软件为点阵像素屏自定义动画，多个星璨 魔方风扇编组后还可制作联动动画，水冷头上的点阵像素屏支持在软件中实时调整动画方向。

星璨 魔方风扇为 124*120*28mm 非标准规格，三面采用镂空铝制边框设计，其搭载 FDB 轴承，最大转速 2200 RPM，最大风量 74.76 CFM，最大噪声 36 db (A)。

星璨 魔方 360 水冷散热器采用铝制冷排配以橡胶编制网水冷管，水泵最大转速 3000 RPM，最大扬程 1.7 mH 2 O，水泵噪声 15 db (A)。

星璨 魔方 360 兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 115X 和 AMD AM4 / AM5 平台。爱国者为其提供 5 年质保 + 漏液包赔。

IT之家从电商平台了解到，爱国者星璨 魔方风扇单支装定价 249 元，6 月 15 日开售；而星璨 魔方 360 水冷散热器定价 1099 元，于稍早些的 6 月 11 日开售。

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