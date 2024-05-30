索尼澄清 PC 游戏策略：用独占单机游戏吸引玩家购买 PS5

IT之家 5 月 30 日消息，索尼 PlayStation 高层再次阐明了其对于 PC 游戏的立场。此前曾有言论暗示这家游戏巨头将全面转向 PC 平台，但新任联席 CEO Hermen Hulst 则表示策略依旧保持不变。

根据最新声明，PlayStation 的单人游戏作品不会与主机版本同步发售于 PC 平台。

Hermen Hulst 解释道，索尼目前的目标是将所有服务型游戏 (live-service titles) 在发售当天同时登陆 PC 平台。IT之家注意到，这一策略在《绝地潜兵 2》上取得了成功，该作总销量突破了 1200 万份。

然而，对于单人游戏，索尼的主要目的是吸引 PC 玩家购买 PS5。通过让玩家体验《对马岛之魂》和《战神》等知名 IP 作品，PlayStation 希望 PC 玩家能够期待这些系列的续作，并为体验新作而购买 PS5。

Hermen Hulst 进一步称，像《最后生还者》等改编成电视剧的作品也扮演着类似的角色。所有这些举措的最终目的都是为了支持索尼的主机生态系统。

Hermen Hulst 称：“我们将杰出的游戏系列介绍给新玩家群体。我们期望能够吸引更多玩家加入 PlayStation 平台。”

此外，这位联席 CEO 还表示索尼正在寻求降低游戏开发成本的方法，他们希望通过外包和联合开发等方式来取得显著的成效。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。