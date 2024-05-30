15000 尼特超高亮度，日本半导体能源研究所展示微型双层串联 OLEDoS 显示屏

IT之家 5 月 30 日消息，在 5 月中旬的 SID 显示周 2024 上，日本半导体能源研究所展示了一款拥有 15000 尼特亮度的双层串联 OLEDoS（硅基 OLED） 微型显示屏。

▲ 图源 Guillaume Chansin

根据显示行业研究机构 DSCC 分析师 Guillaume Chansin 在 X 平台分享的信息，该微型显示器大小为 1.5 英寸，分辨率达到 3840*2880，拥有 3207 PPI 像素密度。

这块 90Hz 的 OLEDoS 显示屏采用边长 7.92μm 的正方形像素单元，每个单元包含大致等大的红、绿子像素各一个，此外还有一个大小约为前二者之和的蓝色子像素。

日本半导体能源研究所表示，该 OLEDoS 显示屏在发光材料沉积上采用了光刻工艺。

15000 尼特的亮度指标使得该微型显示器适合 XR 头显等需要超高显示亮度的应用。

IT之家查询得知，三星旗下的 eMagin 已在 2023 年展示过同样拥有 15000 尼特亮度的单层结构微型 RGB OLED 显示面板，不过分辨率较低，为 1920*1200。

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