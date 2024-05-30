韩国科技巨头 SK Inc. 董事长达成 1.38 万亿韩元离婚协议，股价一度飙升 16%

IT之家 5 月 30 日消息，韩国最大财阀之一 SK Inc.集团董事长崔泰源（Chey Tae-won）因离婚案被法院判决向妻子卢素英（Roh Soh-yeong）支付 1.38 万亿韩元（IT之家备注：当前约 73.14 亿元人民币）。消息一出，SK 集团的股价一度飙升 16%。

此前据韩国当地媒体报道，卢素英曾要求获得约 2 万亿韩元以及崔泰源在 SK 集团的部分股份。最终的判决金额低于预期，或许可以解释为何 SK 集团股价会出现如此大幅度的上涨。当天收盘时，SK 集团股价仍上涨超过 9%。

SK 集团是韩国最大的科技集团之一，旗下拥有全球知名存储芯片制造商 SK Hynix 和移动电信运营商 SK Telecom。这场离婚风波始于 2015 年，当时崔泰源承认婚外育有一子，随后他在 2017 年向卢素英提出离婚诉讼。

在这场旷日持久的法律诉讼中，卢素英的律师辩称其已故父亲、韩国前总统卢泰愚（Roh Tae-woo）在上世纪 90 年代曾向崔泰源提供资金，用于发展 SK 集团的业务，而崔泰源的律师团队则否认了这一说法。

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