显卡前面板垂直安装设计，联力发布 SUP-01 机箱

IT之家 5 月 30 日消息，联力今日正式推出了 SUP-01 侧透机箱。该机箱的一大特色就是支持在前面板处垂直安装显卡。

SUP-01 机箱体积约为 45L，占地面积 403.45*212 (mm)，相比传统塔式机箱有所缩小。该机箱支持至大 ATX 的标准主板，也支持 ATX 背插主板。

该机箱兼容至高 88.2mm 的 CPU 散热器和至长 220mm 的电源；

可通过随附的 PCIe Gen4 转接卡在前面板安装 4 槽厚 400mm 长的显卡；当然也可在通常位置安装半高附加卡。

SUP-01 机箱采用三仓设计，包含底部的电源仓，上部左侧的主仓和上部右侧（IT之家注：即主板背后）的散热仓。

SUP-01 机箱在散热仓紧挨着前面板显卡安装位的位置预装了 3 个 120mm 风扇，可提升显卡冷却效果。

联力为该机箱配备的风扇参数如下：转速区间 300~1800 RPM，最大静压 2.56 mmH 2 O，最大风量 68.88 CFM。

而在散热仓靠后的位置，SUP-01 机箱留有供 CPU 冷排的 360/280 风扇位。

存储方面，SUP-01 机箱的电源仓中包含 1 个支持 2.5/3.5 英寸硬盘的二合一支架，此外主仓底部还有 2 个 2.5 英寸硬盘位。

联力在该机箱外壳下部配置了一条 RGB 灯带，显卡转接卡也拥有 RGB 光效，支持 6 种预设 RGB 照明模式。

而在该机箱的 IO 设计上，联力巧妙地将正面的“LIAN LI”商标作为开机和重启键。

SUP-01 机箱的主要 IO 位于左侧，包含 1 个 USB Type-C 10Gbps 接口，2 个 USB Type-A 5Gbps 接口和一个二合一音频插孔。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。