ZALMAN 推出 270° 海景房机箱 P50DS：支持背插主板，内置监控屏

IT之家 5 月 27 日消息，ZALMAN （扎曼，旧称思民）近日推出了 P50DS 中塔 ATX 机箱。

该机箱可选黑白双色，采用 270° 海景房设计，支持背插主板，右侧前后双通风区设计，左侧下部包含一个可显示 CPU 温度、GPU 温度和时间的监控屏。

▲ 机箱右侧

P50DS 机箱三维 240*180*512 (mm)，支持至高 178mm CPU 散热器和至长 225mm 电源。

该机箱在背部配置了 2 个 3.5/2.5 英寸二合一硬盘位和 2 个 2.5 英寸硬盘位，电源仓部分还有一个 2.5 英寸硬盘位。

P50DS 机箱包含 7 条 PCIe 扩展槽，可安装至长 435mm 显卡，此外该机箱支持显卡竖装，并附带一个显卡支架。

ZALMAN P50DS 机箱包含 10 个风扇位，具体冷却支持IT之家整理如下：

顶部：支持 3 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇，兼容 360/280 冷排；

主板侧面：支持 3 个 120mm 风扇，兼容 360 冷排；

电源仓上方：支持 3 个 120mm 风扇或 2 个 140mm 风扇；

尾部：支持 1 个 120mm 或 1 个 140mm 风扇，兼容 120/140 冷排。

P50DS 机箱在主板侧面的风扇位预装了 3 个 ZM-AF120R ARGB 反叶风扇，该风扇为 12026 规格，搭载液压轴承，转速区间 600~1500 RPM，最大风量 46.6 CFM。

此外该机箱还在尾部预装了 1 个 ZM-AF120 ARGB 风扇，该风扇同样为 12026 规格，搭载液压轴承，转速区间 600~1500 RPM，最大风量 53.72 CFM。

ZALMAN P50DS 机箱的 IO 面板设在正面下方，包含 2 个 USB 3.0 Type-A 接口，1 个 USB Type-C 接口和 1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

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