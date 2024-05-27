酷冷至尊推出 NR200P MAX V2 机箱套件，支持至长 357.6mm 显卡

IT之家 5 月 27 日消息，酷冷至尊官网现已上线 NR200P MAX V2 机箱套件。该套件基于国内尚未发售的 NR200P V2 ITX 机箱打造。

IT之家整理该套件各部分硬件参数如下：

NR200P MAX V2 机箱套件基本维持了原版 NR200P MAX 的三维尺寸，长度略有缩短，体积随之下降到 18.25 升，同时将电源更新到搭载 12VHPWR 线材的 V SFX Gold 850W ATX3.0。

NR200P MAX V2 机箱套件仅支持显卡竖装，附带 PCIe Gen4 转接卡，支持至长 357.6mm、至高 160mm 的三槽显卡。

该套件包含一个定制版 280 一体式 CPU 水冷散热器。该水冷采用酷冷至尊第三代双腔体水冷头，2 颗 SickleFlow 140 无光风扇预装在机箱顶部。

此外机箱底部留有 2 个 120mm 风扇位。

NR200P MAX V2 机箱套件在顶部提供了 2 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 接口、1 个 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C 接口，此外还有一个 3.5mm 二合一音频插孔。

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