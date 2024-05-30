支持 OpenGL 4.0、《GTA5》帧数飙升 55%，摩尔线程发布国产显卡驱动 v260.70

IT之家 5 月 30 日消息，摩尔线程今日发布版本号为 v260.70 的图形显卡驱动程序。新的驱动版本，在 Windows 10 操作系统下可以提供对 OpenGL 4.0 功能的支持，进一步增强了图形处理能力。

摩尔线程表示，与 2 月发布的 v250.60 正式版本相比，新的驱动在 DirectX 11 游戏性能上实现了显著的优化。具体提升包括：

GTA5 平均帧率提升超过 55%

《英雄联盟》平均帧率提升超过 40%

《双人成行》平均帧率提升超过 30%

《最终幻想》平均帧率提升超过 20%

NBA2K OL2 平均帧率提升超过 20%

《命运方舟》（Wegame）平均帧率提升超过 10%

与此同时，新的驱动针对多款热门游戏进行了体验优化：

《博德之门 3》

《魔兽世界》

《射雕》

《古墓丽影：暗影》

《文明 4》

《欧洲卡车模拟 2》

《影子诡局：被诅咒的海盗》

《鬼泣 4》

此外，新的驱动还特别优化了开源 3D 创作套件 Blender 3.6 LTS 的体验，旨在为创意专业人士提供更加流畅的工作流程。

显卡用户可通过访问摩尔线程官网下载最新版本 v260.70 的驱动程序，已安装 PES 控制中心的用户，可通过“检查更新”功能，下载全新发布的 Windows 驱动程序。

IT之家附下载地址：

https://www.mthreads.com/driver/pes

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