英特尔锐炫 Arc 显卡 5518 测试版驱动发布：新增《对马岛之魂》《家园 3》游戏支持

IT之家 5 月 14 日消息，英特尔发布锐炫 Arc 显卡 31.0.101.5518 测试版驱动，适用于锐炫 Arc A 系列独显、锐炬 Xe 核显和具有锐炫 Arc 核显的酷睿 Ultra 处理器。
IT之家提醒，5518 版驱动并未通过 WHQL 认证，更新记录如下：
游戏支持
新增对游戏《对马岛之魂：导演剪辑版》的支持（游戏将于 5 月 16 日上线）
新增对游戏《家园 3》的支持（游戏现已上线）
修复
英特尔锐炫 Arc A 系列独显：《龙之信条 2》（DX12）性能低于预期的问题
酷睿 Ultra 处理器 Arc 核显：《死亡空间》（DX12）性能低于预期的问题
该版本驱动仍存在以下已知问题：
英特尔 Arc A 系列独显：
《恶意不息》（DX11）在游戏过程中可能会出现间歇性崩溃。
《雾锁王国》（Vulkan）在游戏过程中可能会崩溃。
《毁灭战士：永恒》（Vulkan）在游戏菜单和游玩过程中，画面可能会出现间歇性闪烁。
PugetBench 在某些 Adobe Premiere Pro 测试中，Extended 基准测试可能无法完成。
Topaz Video AI 在使用某些模型进行视频增强时可能会遇到错误。
具有 Arc 核显的酷睿 Ultra 处理器：
《阿凡达：潘多拉边境》（DX12）在游戏加载过程中可能会遇到崩溃。
《神秘海域：盗贼遗产合集》（DX12）着色器编译完成前可能会在加载界面崩溃。
《自杀小队：消灭正义联盟》（DX12）游戏过程中可能会出现阴影损坏。
PugetBench 在某些 Adobe Premiere Pro 测试中，Extended 基准测试可能无法完成。
Blender 在某些内存配置下渲染某些场景时可能会崩溃。
Topaz Video AI 在使用某些模型进行视频增强时可能会遇到错误。
Procyon AI 运行 Float32 精度基准测试时可能会崩溃。
第 12-14 代英特尔酷睿处理器：
《勇者斗恶龙 X Online》（DX9）可能在游玩过程中遇到偶发性游戏崩溃。
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