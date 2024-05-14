首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

英特尔锐炫 Arc 显卡 5518 测试版驱动发布：新增《对马岛之魂》《家园 3》游戏支持

2024/5/14 15:45:58 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 5 月 14 日消息，英特尔发布锐炫 Arc 显卡 31.0.101.5518 测试版驱动，适用于锐炫 Arc A 系列独显、锐炬 Xe 核显和具有锐炫 Arc 核显的酷睿 Ultra 处理器。

英特尔官网

▲ 英特尔官网

IT之家提醒，5518 版驱动并未通过 WHQL 认证，更新记录如下：

游戏支持

  • 新增对游戏《对马岛之魂：导演剪辑版》的支持（游戏将于 5 月 16 日上线）

  • 新增对游戏《家园 3》的支持（游戏现已上线）

修复

  • 英特尔锐炫 Arc A 系列独显：《龙之信条 2》（DX12）性能低于预期的问题

  • 酷睿 Ultra 处理器 Arc 核显：《死亡空间》（DX12）性能低于预期的问题

该版本驱动仍存在以下已知问题：

英特尔 Arc A 系列独显：

  • 《恶意不息》（DX11）在游戏过程中可能会出现间歇性崩溃。

  • 《雾锁王国》（Vulkan）在游戏过程中可能会崩溃。

  • 《毁灭战士：永恒》（Vulkan）在游戏菜单和游玩过程中，画面可能会出现间歇性闪烁。

  • PugetBench 在某些 Adobe Premiere Pro 测试中，Extended 基准测试可能无法完成。

  • Topaz Video AI 在使用某些模型进行视频增强时可能会遇到错误。

具有 Arc 核显的酷睿 Ultra 处理器：

  • 《阿凡达：潘多拉边境》（DX12）在游戏加载过程中可能会遇到崩溃。

  • 《神秘海域：盗贼遗产合集》（DX12）着色器编译完成前可能会在加载界面崩溃。

  • 自杀小队：消灭正义联盟》（DX12）游戏过程中可能会出现阴影损坏。

  • PugetBench 在某些 Adobe Premiere Pro 测试中，Extended 基准测试可能无法完成。

  • Blender 在某些内存配置下渲染某些场景时可能会崩溃。

  • Topaz Video AI 在使用某些模型进行视频增强时可能会遇到错误。

  • Procyon AI 运行 Float32 精度基准测试时可能会崩溃。

第 12-14 代英特尔酷睿处理器：

  • 《勇者斗恶龙 X Online》（DX9）可能在游玩过程中遇到偶发性游戏崩溃。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：英特尔锐炫显卡驱动

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用