闪极智能拍摄眼镜 A1（技术预览版）发布，预售价 999 元

IT之家 5 月 30 日消息，今晚闪极发布了一款智能眼镜，名为闪极智能拍摄眼镜 A1（技术预览版），预售特惠价 999 元。

闪极智能拍摄眼镜 A1 重量仅有 50g 左右，可搭配不同镜片。官方称，该眼镜随时在线，将实时录音录像的功能与多模态 AI 融合，即时解决各种问题，可以帮用户识别眼前事物、文字翻译等等，还可以实时录音录像。支持“回溯模式”，可以保存开始拍摄前 5-25 分钟的视频，不怕错过生活中转瞬即逝的小美好。

闪极智能拍摄眼镜 A1 左上角有一颗索尼 1600 万背照式摄像头，拥有千元级高品质发声单元，右上角搭载高亮补光灯，支持 IPX5 防尘防水。搭载旗舰级 AI 芯片（4 核 1.8GHz），支持双频高速 Wi-Fi 2.4G / 5G、蓝牙 5.0 多设备连接，自带 32GB 存储。拥有 50h 待机时长、10h 蓝牙音频、2h 视频拍摄，可拓展 15 小时不间断拍摄。

IT之家注意到，闪极智能拍摄眼镜 A1 日常零售价 1499 元，预售限时特惠价 999 元，今晚开启预售，11 月 30 日前发货。

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